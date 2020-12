Elisa De Panicis aggira i divieti per il party di compleanno: è bufera

Elisa De Panicis è stata travolta da una valanga di critiche per aver organizzato un party di compleanno senza badare alle norme anti-Covid.

Elisa De Panicis è stata travolta da una valanga d’insulti sui social per aver organizzato il suo party di compleanno senza curarsi delle misure di sicurezza consigliate per evitare contagi.

Elisa De Panicis: il party

Per il suo 28esimo compleanno Elisa De Panicis ha deciso di non rinunciare ai festeggiamenti e così ha invitato un gruppo di amici in un lussuoso albergo, dove i partecipanti avrebbero cenato insieme e sarebbero poi rimasti a dormire.

Dalle foto dell’ex gieffina è ben visibile che nessuno di loro indossasse la mascherina né rispettasse le distanze di sicurezza. Dopo la bufera che hanno suscitato le foto, Elisa De Panicis ha replicato scrivendo: “Ragazzi, vivere in hotel, quindi dormire in un albergo non è un reato, è lecito. Ovviamente la cena era nel ristorante dell’hotel. Ogni persona partecipante aveva ovviamente una stanza pagata.”

In difesa dell’influencer e top model è accorsa anche l’amica Mila Suarez, anche lei presente al party di compleanno in albergo. La Suarez ha specificato che tutti i presenti si sarebbero sottoposti al tampone per il Coronavirus prima di recarsi alla festa. Al momento la replica delle due influencer non sembra aver sortito gli effetti sperati, e i fan hanno continuato comunque ad attaccarle affermando che quello da loro inviato ai fan sarebbe stato un pessimo messaggio.

Come andrà a finire la vicenda?