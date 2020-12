Elisabetta Canalis ha mostrato ai fan dei social il suo clamoroso cambio di look, ma non tutti sembrano apprezzare.

Elisabetta Canalis ha sorpreso i suoi fan mostrando loro il suo incredibile cambio di look: la showgirl ed ex velina mora di Striscia la Notizia ha optato per una chioma biondissima.

Elisabetta Canalis: i capelli biondi

Elisabetta Canalis ha mostrato ai fan il suo nuovo colore di capelli, ma a sorpresa il colore avrebbe finito per dividere il suo pubblico social.

“Nooo tu bionda? Non ci credo”, ha scritto un utente tra i commenti allo scatto, mentre un altro ha aggiunto: “Come bionda? Smettila subito!” Insomma, non tutti sembrano aver apprezzato la nuova chioma dell’ex velina di Striscia, ma lei sembra non aver dato peso ai commenti negativi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Oggi Elisabetta Canalis è più felice che mai insieme a suo marito, il chirurgo americano Brian Perri, e a sua figlia, la piccola Skyler Eva. L’ex velina ha ammesso che non le dispiacerebbe allargare ulteriormente la famiglia ma per il momento, sul possibile arrivo di un altro bebè, non si è lasciata sfuggire ulteriori informazioni. Lei e la sua storica amica, Maddalena Corvaglia, avrebbero litigato e da tempo le due non appaiono insieme sui social.

Dopo anni di solida amicizia le due ex veline none hanno svelato i motivi che le avrebbero condotte alla rottura definitiva, e in tanti tra i fan sui social si chiedono se prima o poi le due ne parleranno apertamente. Per il momento sulla questione tutto tace, e anche Maddalena Corvaglia ha preferito non esprimersi in merito alla vicenda.