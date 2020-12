Fabiola Sciabbarrasi in compagnia di Luca di Tolla. La moglie di Pino Daniele ha un nuovo amore.

Fabiola Sciabbarrasi, vedova del cantante Pino Daniele, scomparso nel 2015, sembra aver trovato un nuovo amore. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto della donna in compagnia di Luca Di Tolla in un ristorante di Napoli. Le effusioni che si scambiano i due sembrano confermare che ci sia del tenero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da news_various (@news_various)

Fabiola Sciabbarrasi con Luca Di Tolla

La ex moglie di Pino Daniele è stata paparazzata in dolce compagnia. L’uomo che ha accompagnato la donna al ristorante è Luca Di Tolla, biologo, divulgatore scientifico e specialista in nutrizione sportiva.

Una coppia inaspettata, che dalle foto sembra essere particolarmente affiatata. Fabiola Sciabbarrasi si era sposata con Pino Daniele negli anni ’90, dopo che lui aveva divorziato da Dorina Giangrande. Si sono conosciuti a casa di Massimo Troisi e hanno avuto tre figli: Sara, Sofia e Francesco. I due si sono separati circa due anni prima della scomparsa del cantante.

“L’ho amato perdutamente. La sua felicità era persino più importante della mia, gli ho dedicato tutto il mio tempo, ho creduto nella nostra coppia” aveva dichiarato la donna.

Pino Daniele si era poi legato ad Amanda Bonini, mentre Fabiola aveva frequentato Marco Gargari. Il ricordo dell’ex marito, però, è rimasto nel suo cuore. Ora la donna è stata vista in compagnia di Luca Di Tolla, che collabora in qualità di nutrizionista con atleti molto noti, come Filippo Magnini, Luca Dotto e Manuel Bortuzzo. Sta, inoltre, lavorando ad un film sulle storie del nuoto italiano prodotto da Raul Bova.