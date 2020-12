George Clooney: “I nostri figli usano l’italiano contro me e Amal”

George Clooney e la moglie Amal sono vittime dei loro figli, che usano l'italiano contro di loro.

George Clooney e Amal Alamuddin hanno due figli gemelli, Ella e Alexander, che a soli tre anni sanno già parlare due lingue. I piccoli, infatti, grazie alle frequenti vacanze in Italia della famiglia, hanno imparato perfettamente a parlare in italiano, nonostante la mamma e il papà non lo sappiano.

Figli di George Clooney

Come tutti i suoi fan italiani sapranno, George Clooney è proprietario di una meravigliosa villa sul Lago di Como. Qui, trascorre spesso le vacanze con la sua famiglia, assecondando il suo grande amore per l’Italia. I figli Ella e Alexander, in questo modo, sono riusciti ad imparare l’italiano, nonostante né lui né la moglie Amal siano in grado di farlo. “Abbiamo fatto una cosa davvero stupida” ha dichiarato George Clooney, con il suo solito tono scherzoso, al Jimmi Kimmel Live.

I gemelli, infatti, hanno imparato ad usare l’italiano come una vera e propria arma contro lui e la moglie.

“A tre anni loro parlano correntemente l’italiano, ma io non parlo italiano e mia moglie non parla italiano. Quindi è davvero terribile. Li abbiamo armati di una lingua speciale” ha dichiarato l’attore. “Se dico ‘andate a mettere in ordine la vostra stanza’, loro rispondono ‘papà stranzo’” ha spiegato Clooney, ripetendo questa parole storpiata in italiano.

I suoi figli sanno perfettamente come prendersi gioco di lui e della mamma. L’attore, inoltre, ha rivelato di essere stato lo chef di casa durante il lockdown e ha spiegato di aver visto il suo ufficio domestico trasformarsi in un asilo nido. “Una cosa terribile” ha spiegato.