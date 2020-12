Gf Vip, confronto tra Elisabetta e Rosalinda: “Tu sei diversa”

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha finalmente avuto modo di chiarirsi con Rosalinda Cannavò dopo le liti degli ultimi giorni.

Dopo le liti degli ultimi giorni – e in particolare dopo quella avuta da Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, che ha diviso i concorrenti all’interno della casa – la showgirl calabrese e Rosalinda Cannavò si sono finalmente chiarite.

Elisabetta Gregoraci: il confronto con Rosalinda

Il comportamento avuto dalle sue colleghe al GF Vip dopo la sua lite con Giulia Salemi non è andato affatto giù ad Elisabetta Gregoraci, che ha colto l’occasione di un momento in cui Rosalinda era sola per chiarirsi con lei. “Ti voglio bene e mi dispiace sentirti parlare male di me in ogni angolo della Casa, perché io non l’ho mai fatto, se avevo qualcosa da dirti, ho sempre preferito parlati in faccia”, ha detto Elisabetta alla giovane attrice, che le ha risposto: “Non ho parlato male di te, sono stata solo vicina a Giulia perché ho visto che stava male.

[…] Pensi che io non ti voglia bene? Ti ho difesa anche con Dayane che è la mia migliore amica, ma se c’è qualcosa che non mi sta bene te lo devo dire”.

Le due per il momento sembrano essersi chiarite e dopo un abbraccio e un bacio sembrano essere tornate amiche come prima. Non appena si è sentita nominare Dayane Mello Elisabetta Gregoraci è però scattata, affermando che su di lei la modella brasiliana sarebbe stata in grado di dire soltanto cattiverie.

Le due si chiariranno prima che lei abbandoni il GF Vip? L’addio della Gregoraci dal programma è atteso nei prossimi giorni e sembra che ormai lei e Giulia Salemi siano ai ferri corti.