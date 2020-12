Gf Vip, sorpresa per i concorrenti: potranno sentire alcuni loro famigliari al telefono nel confessionale.

Come ormai tutti sanno, la quinta edizione del Grande Fratello Vip andrà avanti fino alle prime settimane di febbraio. Quando il conduttore del reality, Alfonso Signorini, ha annunciato questa grande novità, quasi tutti i concorrenti sono stati colti di sorpresa.

Nessuno, infatti, si aspettava una notizia del genere. Loro erano convinti di essere ormai alle battute finali e di trascorrere gli ultimi giorni all’interno del loft di Cinecittà. La notizia che dovranno passare anche le feste natalizie sotto i riflettori, ha scosso un po’ gli equilibri già precari. Proprio questo motivo, anche nel tentativo di sollevare un po’ il morale dei VIPPONI rimasti in gioco, gli autori del Gf gli hanno concesso un importante privilegio.

“Vip in vista del prolungamento di questa edizione del programma il Grande Fratello, come promesso, vi metterà in contatto con i vostri cari con una breve telefonata già a partire da questa sera”. Insomma, tutti avranno un momento per poter parlare con i propri cari.

Le reazioni dei Vip

Stefania Orlando, come suo solito ha cercato di dare la carica a tutti i concorrenti: “Ragazzi tra oggi e domani ci faranno parlare con le persone che abbiamo indicato” e, cercando sdrammatizzare il momento, ha ironizzato, “Mi raccomando non prendete impegni”.

C’è stato poi qualcuno che è rimasto un po’ deluso dalla comunicazione del Grande Fratello. “Una sola persona ci faranno sentire?” e c’è chi risponde: “Magari una già oggi, poi domani…”. Insomma, grazie a queste telefonate i vip avranno anche modo di schiarirsi definitivamente le idee sul loro futuro all’interno della casa del Grande Fratello Vip.