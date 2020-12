Giulia Salemi contro il Gf per l’etichetta del pigiama

Gf Vip, Giulia Salemi furiosa con il programma. Prima dell’ingresso le hanno tagliato l’etichetta del suo pigiama di lusso.

Giulia Salemi è, senza dubbio, una delle concorrenti più amate e apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della sua permanenza nel loft di Cinecittà, infatti, si sta distinguendo per la sua ironia e la sua intraprendenza. Da sempre, per moltissime ragazzine, è anche una vera e propria icona di stile, visto che sfoggia sempre dei look alla moda e ispirati alle ultime tendenze.

È stata proprio lei, mentre stava conversando con il suo amico Tommaso Zorzi, un episodio abbastanza particolare avuto con gli autori del reality appena entrata in gioco. Come i più esperti sanno, i concorrenti non possono esibire look con capi griffati. Sono ammessi solamente vestiti neutri, che non riportano a vista il logo di una determinata marca. Gli unici loghi ammessi sono quelli sponsorizzati dallo stesso programma come Givova. La Salemi ha raccontato di quando gli autori le hanno tagliato l’etichetta del suo pigiama.

La rabbia di Giulia Salemi

Come molti sanno, Giulia Salemi ama il lusso e non rinuncia alle griffe neppure per andare a dormire. Proprio per questo motivo, aveva deciso di portare, nella casa del Grande Fratello Vip, un pigiama firmato La Perla. L’influencer ha però rivelato che gli autori le hanno tagliato l’etichetta e non ha nascosto la sua rabbia. Come lei stessa ha detto, infatti, avrebbe potuto “chiudere un occhio” se si fosse trattato di un capo low-cost ma, essendo un indumento “di lusso”, ha trovato la cosa inaccettabile.

C’è da dire, però, che la modella non è stata l’unica a “subire” questo trattamento. Anche Tommaso Zorzi, per esempio, non può indossare alcune camicie, firmate Versace, che lui tanto ama.