Elisabetta Gregoraci sta diventando sempre più insofferente nella Casa del Grande Gratello Vip: l'ultima crisi della showgirl calabrese

Notte particolarmente sofferta quella di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5. Nel reality condotto da Alfonso Signorini la showgirl calabrese ha infatti passato delle ore drammatiche caratterizzate da lacrime e ripensamenti, fino alla decisione finale: “Stanotte abbandono la casa“.

In piena crisi sentimentale, l’ex moglie di Flavio Briatore ha di fatto dichiarato che le manca troppo il figlio Nathan Falco. Nel mentre, forse per l’eccessivo nervosismo, la presentatrice continua ad avere liti furiose nella Casa, come quelle con Rosalinda, Pierpaolo e Selvaggia.

Elisabetta Gregoraci: crisi di nervi

Proprio con l’attrice sicula era difatti scoppiata una furibonda bagarre, dove la Gregoraci aveva tacciato la coinquilina di averla isolata.

La Cannavò, dal canto suo, aveva replicato ogni qualvolta cercava il suo sguardo lei per prima la evitava, non ascoltandola. Dopo la lite, Elisabetta si era confidata con Stefania Orlando, scoppiando infine in lacrime risentita dall’atteggiamento delle altre donne della Casa.

“Fanno gruppetti e si muovono tutte insieme. Giulia prima diceva che non voleva parlare di questa storia e adesso ne parla con tutte, è un po’ infantile. Rosalinda poi, anche oggi mi ha isolata.

Il brutto è che venga dalle donne. Non c’è solidarietà femminile… Stanotte lascio la Casa”. Per ora, ad ogni modo, la soubrette si trova ancora tra le quattro mura della magione romana. L’addio alla Casa più spiata d’Italia potrebbe tuttavia essere per lei davvero imminente, considerata la sua decisione di non continuare oltre la data del primo contratto.