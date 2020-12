Nel corso di una nuova discussione, Elisabetta si è lasciata andare a un'espressione indignata con Pierpaolo: rabbia o gelosia?

Nelle ultime ore c’è stata una nuova quanto accesa discussione tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip 5. La showgirl calabrese ha difatti accusato l’ex Velino di Striscia la Notizia di aver trascorso troppo tempo insieme a Giulia Salemi, cosa che li ha fatti litigare pesantemente.

Dopo tale osservazione, tra i due amici speciali è dunque sorto un aspro botta e risposta, dove la ex moglie di Flavio Briatore è letteralmente sbroccata.

La replica del modello romano questa volta non si è fatta attendere: “Ma se ti do fastidio, perché non me lo dici?”. Subito dopo, ad ogni modo, la 40enne ha ammesso di non avere alcun diritto su di lui, dimostrando così una gelosia che non è pronta a dichiarare apertamente.

Proprio tale sentimento ha tuttavia ringalluzzito Pierpaolo, che estremamente soddisfatto le ha rivolto un gran sorriso. “Ma che ridi? Ti do due sberle che ti appiccico al muro”, ha sbottato a quel punto la Gregoraci.

PIERPAOLO IS TRENT È il classico bravo ragazzo, benvoluto e in gamba. Divertente e spiritoso anche se alla minima lite va in panico. Come Trent, Pierpaolo ha un amore impossibile “Elisabetta” ma sappiamo tutti che lei preferisce i cattivi ragazzi (Duncan/Briatore) 😂 #GFVIP pic.twitter.com/wmHuDj4Pc7 — COCO 💀🌴 (@jackquellovero) December 2, 2020

L’atteggiamento di Elisabetta nei confronti di Pierpaolo fa ben sperare i fan del coppia. La sua arrabbiatura evidenzia infatti un forte interesse della soubrette nei confronti dell’ex Velino. Peccato tuttavia che la donna lascerà il gioco lunedì prossimo, per la troppa voglia di vedere il figlio Nathan Falco.