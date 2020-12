Gf Vip, l’indiscrezione su Briatore: “Furioso con Elisabetta”

Secondo i rumor in circolazione Flavio Briatore sarebbe infuriato con l'ex moglie e avrebbe intenzione di rivedere i termini del divorzio.

Stando a un’indiscrezione diventata sempre più insistente Flavio Briatore sarebbe letteralmente furioso con l’ex moglie, Elisabetta Gregoraci, tanto da voler rivedere gli accordi di divorzio.

Briatore contro la Gregoraci: i motivi

Flavio Briatore non avrebbe gradito alcune delle rivelazioni fatte da Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip né il suo comportamento con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, per questo – secondo un rumor in circolazione – l’imprenditore avrebbe deciso di ricedere gli accordi di divorzio presi con la showgirl.

Sembra infatti che il famoso imprenditore abbia stipulato un accordo “post divorzio” con la showgirl calabrese, ma i termini dell’accordo non sono mai stati resi noti (pare, ad esempio, che alla showgirl sia vietato uscire allo scoperto con i suoi nuovi fidanzati fino allo scadere del contratto).

Presto Elisabetta Gregoraci lascerà la casa del GF Vip per tornare da suo figlio, Nathan Falco, lontano da lei da oltre due mesi.

Siccome il reality show verrà prolungato per altri due mesi la showgirl si è detta pronta a lasciare la casa, e ha già praticamente salutato Pierpaolo Pretelli. Una volta uscita dalla casa di Cinecittà è probabile che Elisabetta Gregoraci andrà verso un chiarimento col suo ex marito, con cui all’inizio del programma ha avuto un acceso “botta e risposta” a distanza. I due sveleranno mai i retroscena dietro al presunto accordo che avrebbero preso? Al momento sulla vicenda tutto tace, ma i fan sono impazienti di saperne di più.