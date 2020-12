Una nuova bagarre è scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta e le amiche Rosalinda e Dayane: il motivo della lite

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello sembrano proprio non riuscire a trovare un punto di incontro nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la lite con Rosalinda Cannavò, peraltro, la situazione tra le due donne si è fatta, se possibile, ancor più tesa.

ELIGREG DICE CHE DAYANE E ROSALINDA STANNO TUTTO IL GIORNO A SPARLARE.

SEMRRE ELIGREG CHE DICE A ZELLETTA CHE DAYANE E ROSALINDA SPARLAVANO DI NATALIA E INEVECE LORO PARLAVANO DEL NATALE.#GFVIP pic.twitter.com/RjpaFQxp7v — Erika Luccisano (@lcc_erika) December 3, 2020

A intervenire nella loro bagarre si è infatti duramente intromessa la modella brasiliana, che ha ribadito il proprio risentimento nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. A quel punto la Gregoraci, riferendosi a Dayane, ha replicato: “Non riesci mai a dire le cose vere.

Prima dici una cosa, poi un’altra, sei solo gelosa”. Rosalinda e Dayane hanno così entrambe sottolineato il fatto di non essere affatto gelose, mentre la Mello ha ribadito: “Smettila di fare la buona samaritana… non sei perfetta, lo sai? Ma gelosa di cosa? Invidiosa di cosa? Chi sei tu?”. La diatriba sembra dunque continuare, almeno fino a che Elisabetta non deciderà di ritirarsi definitivamente dal gioco per riabbracciare il figlio Nathan Falco.