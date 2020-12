Gf Vip, la rabbia di Tommaso per l’abbandono di Francesco Oppini

Gf Vip, Francesco Oppini abbandonerà la casa la settimana prossima?

Per i concorrenti rimasti all’interno della casa del Grande Fratello Vip non sono giorni molto semplici. La notizia del prolungamento del reality, fino agli inizi di febbraio 2021, ha fatto saltare parecchi equilibri e in molti sembrano essere intenzionati a lasciare la casa del reality la settimana prossima.

Tra quelli che sembrano essere certi dell’abbandono del programma di Canale 5 prima delle feste natalizie ci sono Elisabetta Gregoraci e, soprattuto, Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, sembra aver già deciso. La sua scelta, però, ha gettato nel panico il suo amico del cuore all’interno della casa, Tommaso Zorzi, timoroso dall’idea di continuare la sua avventura senza il supporto di Francesco. Mentre l’influencer era in veranda con la Gregoraci, proprio lei si è lasciata andare ad un commento.

“Ho valutato le mie cose, poi basta. Sennò diventa pesante anche per gli altri… non siamo al patibolo. Ognuno fa le proprie considerazioni e basta. Ci ho parlato anche io oggi, perché lo vedo in loop”.

Il commento di Tommaso Zorzi

A quel punto, Tommaso Zorzi ha replicato e ha espresso il suo pensiero. “Mentre parlava già sapevo cosa diceva dopo, che pa*le! ‘Non posso pensare di accettare, ma se mollassi…’.

Io mi sono rotto i cogl**ni, che fatica. Ogni giorno mi dice ‘all’80% me ne vado, al 20% rimango’, lo dice 100 volte al giorno”. Insomma, ancora non si sa bene cosa alla fine deciderà di fare Francesco Oppini. Sta di fatto che, quelli che verranno, saranno gli ultimi giorni per prendere la scelta definitiva sul futuro all’interno della casa del Grande Fratello Vip.