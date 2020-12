Una nuova indiscrezione su Selvaggia Roma la vede come protagonista di una rissa con un volto noto della televisione: tutto sulla vicenda

Alcuni mesi fa, Selvaggia Roma aveva dichiarato di essere stata picchiata da Eliana Michelazzo. L’attuale concorrente del Gf Vip 5 aveva tirato in ballo come testimone anche l’amico Tony Aglianò, lo stesso che di recente ha lanciato lo scoop sull’amico di Enock Balotelli.

In merito alla violenza subita dall’ex agente di Pamela Prati si è dunque parlato addirittura di calci e pugni, sfociati poi in una vera e propria rissa.

A distanza di mesi, Eliana è ora tornata sull’argomento, confermando peraltro in parte le dichiarazioni dell’ex amica. Dopo la denuncia per aver pubblicato dei contenuti privati, in una recente intervista l’ex manager dei Vip ha dichiarato che lei e la Roma si sono effettivamente prese a calci in un locale.

QUESTA COSA È TROPPO SURREALE: Carima con Eliana Michelazzo che sparlano insieme di Selvaggia Roma. NON MI RIPRENDO PIU #GFVIP pic.twitter.com/HwHDyhCzPq — trashbiccis (@trashbiccis) November 17, 2020

“Dopo aver litigato ci siamo riviste in un locale e mi ha dato della poco di buono. Come se fossi io la colpevole di tutto quello che è successo tra noi… E ci siamo prese a calci.

Quella donna mi ha fatto tanto male”. La Michelazzo ha precisato che il fatto è avvenuto a Ibiza, dove lei si trovava in compagnia del suo ex fidanzato. “Si professava tanto mia amica, ma alla fine mi ha pugnalata alle spalle”. Poi Eliana è tornata sulla faccenda del furto dei suoi oggetti personali, parlando di gonne, abiti e accessori rubategli da Selvaggia direttamente dal suo armadio. Per concludere con la bomba finale: “Si è anche inventata le storielle con Pierpaolo e Enock per far parlare di sé e creare scompiglio”.