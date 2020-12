Grave lutto per Ignazio Moser, morto lo zio Aldo

Grave lutto per Ignazio Moser. Si è spento all’età di 86 anni lo zio Aldo Moser. Corse anche con Coppi.

Con un annuncio su Instagram Ignazio Moser ha annunciato la scomparsa dello zio Aldo Moser noto ciclista che gareggiò durante gli anni d’oro del ciclismo . “Ciao Zio, la tua bontà e nobiltà d’animo rimarrà sempre con noi”. Classe 1934 Aldo Moser partecipò a numerose edizioni del Giro d’Italia oltre che correre insieme al grande Fausto Coppi.

La carriera di Aldo Moser è stata caratterizzata da importanti riconoscimenti. Moser arrivò ad indossare per due volte la maglia rosa conquistando come miglior piazzamento il quinto posto. L’ex ciclista da qualche giorno era risultato positivo al Coronavirus e si trovava ricoverato all’ospedale di Trento.

Un messaggio di cordoglio per la morte del noto ciclista è arrivata anche dal ciclista Mario Cipollini: “Le mie più sentite Condoglianze a tutta la vostra famiglia”.

Aldo Moser oltre ad essere arrivato in Nazionale e aver indossato l’ambita maglia rosa è stato immortalato nel giugno 1956 in una foto iconica mentre era intento ad attraversare una tormenta di neve in occasione della Merano-Bondone.