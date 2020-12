Il riavvicinamento tra Guenda Goria e Telemaco è stato più che altro fisico, nell'ascensore di Live-Non è la D'Urso.

La figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, è riuscita a farsi conoscere meglio dal pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dal reality è stata ospite in diverse trasmissioni televisive e, nel salotto di Barbara D’Urso, ha avuto anche modo di confrontarsi con il famoso Telemaco.

Guenda Goria, confessione intima

Guenda Goria è stata nuovamente ospite a Pomeriggio 5. Durante la puntata andata in onda oggi, 3 dicembre 2020, si è parlato in modo particolare di coppie e tradimenti. La presenza di Guenda Goria, reduce dal Grande Fratello Vip, è stata fondamentale, perché la ragazza si è lasciata andare ad una confessione particolarmente intima e del tutto inaspettata. Nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, la Goria ha avuto l’opportunità di incontrare finalmente il presunto fidanzato Telemaco, per la prima volta da quando è stata nel reality show di Canale 5.

La ragazza ha deciso di svelare com’è andato il loro incontro e cosa è accaduto nell’ascensore della trasmissione.

“Ancora non dico che stiamo insieme ma c’è un rapporto” ha svelato Guenda Goria. La conduttrice ha interrotto subito la sua frase, chiedendole se si erano baciati e se erano stati insieme. “Certo Barbara non è un’amicizia speciale. In ascensore ci siamo riconciliati. C’è stato un avvicinamento carnale…Ma ho bisogno di altre dimostrazioni” ha spiegato Guenda, ridendo.

“Telemaco questa è tosta, ti fa rigare diritto” ha dichiarato Barbara D’Urso, divertita. Lo studio si è riempito di risate e Guenda Goria ha ottenuto l’effetto sperato.