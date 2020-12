Morta la Regina della Fiction, Sara Melodia, aveva 45 anni.

Io mondo della fiction italiana è in lutto per la prematura morte di Sara Melodia, 45 anni, direttrice editoriale di Lux Vide e già sceneggiatrice di serie per la tv di successo come Don Matteo, Sotto copertura, Doc-Nelle tue Mani, Medici e Diavoli.

Ha anche lavorato alla serie evento Leonardo che però verrà messa a disposizione del pubblico solo nel 2021. Insieme al marito Lorenzo aveva 3 bambini, Maddalena, Benedetta e Filippo Maria.

Morta Sara Melodia

Dopo la laurea con lode all’Università Cattolica di Milano, la Melodia si era avvicinata al mondo della sceneggiatura con specifico interesse nei confronti della fiction.

Dal 1999 era in Lux Vide dove ha lavorato prima come produttrice creativa, poi come vice direttrice del settore sviluppo e produttore creativo coordinando i progetti serie e miniserie – italiane e internazionali dall’ideazione del concept sino alla supervisione della post-produzione. Nel. 2009 diventa direttrice editoriale dell’azienda assumendo un ruolo di responsabilità diretta su tutte le principali produzioni. Nell’ambiente era soprannominata la Regina della Fiction.

La Lux Vide ha voluta ricordarla così in un comunicato diffuso alla stampa: “Ci avevano provato in tanti a portarti via da noi, gruppi editoriali, produttori.

Tutti volevano la Regina della Fiction. Ma tu hai sempre detto no. Non per soldi, non per carriera. Tu sei rimasta per Amore. Amore di quel progetto che era di Ettore Bernabei e adesso è di Luca e Matilde. Sei rimasta per raccontare storie che scaldassero il cuore, per far vivere personaggi che per gli spettatori fossero come buoni amici. Sei rimasta per far sognare”. “Alla fine – continua il comunicato – hai accettato l’offerta dell’Unico a cui non hai potuto dire di no.

Ciao Sara, ci manchi da spezzare il cuore. Per favore, tieni la luce accesa Lassù. La guarderemo e andremo a casa tranquilli, sapendo che tu ci sei. Buon viaggio”.