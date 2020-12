Salvo Veneziano ha confessato il grande successo di cui avrebbe goduto dopo la partecipazione al primo GF Vip.

Salvo Veneziano ha raccontato per la prima volta il grande successo da cui venne travolto dopo la prima edizione del Grande Fratello, a cui arrivò in finale come secondo concorrente.

Salvo Veneziano: il successo

Grazie alla sua partecipazione al primo Grande Fratello, Salvo Veneziano avrebbe goduto per un certo periodo di grande popolarità: tra feste, eventi e regali l’ex gieffino – oggi pizzaiolo – ha confessato che avrebbe goduto di guadagni facili e vita agiata.

“Tutti volevano Salvo del Grande Fratello. Iniziai a viaggiare in Italia per le serate. Non ho mai preso meno di quattromila euro per fare due sorrisi, urlare qualche battuta da un palco, firmare qualche autografo e fare finta di bere champagne. Sono sempre stato astemio, mai sballato, mai consumato droghe. La mia droga erano i soldi facili che guadagnavo e le facili conquiste”, ha confessato Salvo, che a causa di questo stile di vita per quasi due anni ha vissuto lontano dalla famiglia (rimasta in Sicilia) godendosi la sua fortuna.

Proprio a causa del suo comportamento sua moglie Giusy (mamma dei due figli di Salvo, Laura e Matteo) sarebbe tornata in Germania dai suoi genitori, offesa dal comportamento del marito e convinta di volerlo lasciare. Salvo avrebbe poi capito i suoi errori e per quasi due anni avrebbe tentato in tutti i modi di riconquistare la moglie: “Ora prendo dai mille ai duemila euro e Giusy viene con me. Rimpiango i soldi che ho buttato e di non essermi ancora fatto il trapianto di capelli”, ha confessato.