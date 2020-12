Stash è papà: “Grace è nata, è la cosa più bella del mondo”

Stash dei The Kolors è diventato papà: lui e Giulia Belmonte sono diventati genitori della piccola Grace.

Stash è papà: l’annuncio

Stash dei The Kolors ha finalmente dato il gioioso annuncio via social: lui e Giulia Belmonte sono diventati genitori della piccola Grace.

“E’ la cosa più bella del mondo”, ha scritto il cantante annunciato via social la nascita della bambina, e a seguire ha scritto un post dedicato a Giulia scrivendo: “Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!” In tanti si sono stretti attorno alla coppia con messaggi d’affetto ed entusiasmo per l’arrivo della piccola Grace.

Durante l’estate i due non avevano perso occasione per raccontare ai fan i dettagli della gravidanza e le loro emozioni nel poter diventare presto genitori. Stash aveva anche annunciato di voler prendere per un po’ le distanze dai suoi impegni professionali per potersi dedicare di più all’arrivo della piccola.

Lui e Giulia Belmonte si erano dati da fare per preparare la camerata per la piccola e sui social Stash non ha perso occasione per dedicare canzoni alla sua bambina imbracciando la chitarra. “Mi sa che questa è l’ultima che sentirai da lì dentro…”, ha scritto il cantante in uno dei suoi ultimi post via social.