I profili ufficiali di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno cambiato immagine del profilo. Tutto quello che c'è da sapere sulle motivazioni.

In tanti hanno notato che in queste ore le immagini degli account ufficiali di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sarebbero state cambiate con quelle delle “Trix”, protagoniste di un noto cartone animato. Il motivo ha a che fare con le dinamiche instaurate al Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi e Stefania: le Trix

In queste ore sui social è diventata popolare tra gli utenti l’immagine delle Trix per rappresentare il “golden trio” del Grande Fratello Vip, ovvero quello formato da Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini (diventati amici proprio all’interno del reality show). I profili di Oppini non sono stati modificati, mentre quelli di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sì (segno che chi segue i due account social dei concorrenti probabilmente ha seguito i numerosi meme circolati questi giorni sulla vicenda).

Alle “Trix” sono state contrapposte le “Winx”, ovvero l’altro “gruppo” che si è creato nella casa e formato da Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò, Dayane Mello e Selvaggia Roma.

Sui social i fan del programma si sono rapidamente divisi tra coloro che preferiscono il “team Winx” e coloro che invece prediligono “il team Trix”. Chi avrà la meglio nella casa del Grande Fratello Vip? Con il prolungamento del programma fino a febbraio sono attesi ben 9 nuovi concorrenti all’interno del reality show mentre alcuni dei vip attualmente nella casa lasceranno lo show per tornare dalle loro famiglie.