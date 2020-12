Aurora Ramazzotti, la decisione per il futuro: “Lo adotto”

Aurora Ramazzotti ha confessato ai fan di aver adottato un animale a rischio estinzione.

Aurora Ramazzotti ha una vera e propria passione per gli animali e sui social ha condiviso con i fan la notizia di averne adottato uno a scopo benefico.

Aurora Ramazzotti adotta un panda: l’annuncio

Aurora Ramazzotti è da sempre una grande appassionata degli animali e sui social ha condiviso con i fan la notizia di aver adottato un panda, aderendo così a una famosa campagna del WWF che consente proprio di “adottare” uno di questi animali fornendogli così le cure e il nutrimento necessario alla sopravvivenza.

“Il nostro aiuto è fondamentale soprattutto perché il motivo principale per cui queste specie sono in via d’estinzione è la mano umana quindi cerchiamo di aiutare e dimetterci il cuore per davvero” , ha dichiarato Aurora asserendo che il panda sarebbe il suo animale preferito. La figlia di Michelle Hunziker condivide la casa con due gatti, mentre a casa della madre Aurora e le sue sorelle (Sole e Celeste) adorano giocare con i loro cagnolini (Lilly, Leone e Odino).

Insomma, sicuramente ad Aurora la passione per gli animali è stata trasmessa dalla sua famiglia e per questo si è sempre occupata volentieri dei suoi amici a quattro zampe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Oggi la figlia della showgirl svizzera vive per conto proprio insieme al fidanzato, Goffredo Cerza, e tanti sperano che un giorno i due convoleranno a nozze.

“Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore”, ha dichiarato Aurora sul suo fidanzato.