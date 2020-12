Elisabetta e Pierpaolo hanno ricevuto un nuovo messaggio aereo che li ha fatti emozionare enormemente: la reazione dei due gieffini

Mattinata molto particolare per i Vipponi del Grande Fratello. Dopo il messaggio per Tommaso Zorzi e due per Francesco Oppini, ecco che un nuovo aereo è giunto anche per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Ma un aereo solo per pierpaolo riuscite a farlo? Ci avete rotto con questa storia di lui Elisabetta ma dai ma dopo 3 mesi basta #gfvip — Errica (@Errica51527546) December 3, 2020

Beh per l’aereo che ha mandato che Elisabetta ha occhi o che cmq guarda e cerca sempre PierPaolo, ma che gf sta vedendo?! — Ta.🌻 (@Tania32020302) December 3, 2020

Come sappiamo perfettamente, i due gieffini non stanno passando dei momenti molto sereni nella Casa di Cinecittà, dal momento che la loro speciale amicizia ha perso tono. Entrambi passano di fatto le loro giornate molto più distanti rispetto all’inizio, quando non potevano fare a meno l’uno dell’altra.

Forse proprio per sostenere questo loro rapporto in bilico, alcuni fan hanno pensato di mandare un aereo letteralmente carico di emozioni. Se Pierpaolo si è detto convinto che il messaggio arrivasse da suo fratello, Elisabetta è subito corsa da lui per abbracciarlo affettuosamente. Poi entrambi hanno ringraziato all’unisono, facendo ben sperare i tanti loro ammiratori.

Pierpaolo riceve un’aereo con scritto “GLI OCCHI DI ELISABETTA TI CERCANO”

Lei in tutta la sua simpatia

“ALLORA TENGO GLI OCCHIALI” 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ VOI ANCORA CHE SPENDETE SOLDI.#GFVIP — Noemi🦁 (@noemib21) December 3, 2020

Intanto sui social le reazioni dei fan del programma sono state tra le più disparate. Molti si sono infatti a loro volta emozionati, mentre tanti altri si sono chiesti il perché di questa nuova manifestazione d’affetto per una coppia che in realtà non esiste.