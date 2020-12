Dopo le liti sulla vacanza in Sardegna Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno avuto un acceso confronto al GF Vip.

Dopo le tensioni degli ultimi giorni e dopo l’ultima diretta al GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno finalmente avuto modo di confrontarsi faccia a faccia a proposito della vacanza in Costa Smeralda trascorsa insieme (e dove, secondo la Gregoraci, Giulia Salemi avrebbe approfittato della generosità di suo marito).

Elisabetta e Giulia: il confronto

Dopo giornate di frecciatine e malumori, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si sono confrontate al GF Vip e in particolare la showgirl calabrese ha detto all’influencer che avrebbe preferito non parlare della questione all’interno del reality show visto che Briatore sarà sicuramente infuriato per la questione e potrebbe coinvolgere i suoi avvocati: “Le mie espressioni non sono state delle migliori ok, ma ho puntualizzato che non eravamo in vacanza insieme e poi c’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo.

Lui non sta facendo il GF, poi escono giornali e cose e lui si arrabbia molto. Lo mettiamo in mezzo e mi devo sorbire avvocati e altre cose. Non mi piace questa cosa”, ha affermato Elisabetta Gregoraci, che ha anche dichiarato che lunedì 7 dicembre lascerà definitivamente la casa del reality show per tornare da suo figlio, Nathan Falco.

All’interno del reality show anche lei è più volte tornata a parlare della questione della vacanza con la Salemi affermando che non avrebbe voluto pagare cene e pernottamenti.

L’influencer si è difesa dalle accuse e i concorrenti del reality show si sono “divisi” schierandosi con lei o con Elisabetta. Come andrà a finire la vicenda? Briatore per il momento non ha preso parola in merito, ma sembra che sia sempre stato contrario alla partecipazione della Gregoraci al reality show.