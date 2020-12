GF Vip, diverbio fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un piccolo diverbio tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

Nel corso della ventitreesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad un piccolo diverbio tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi che, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, hanno avuto dei contrasti che ancora oggi sono irrisolti.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Alfonso Signorini ha dato il via alla ventitreesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip tornando a parlare della situazione rimasta in sospeso tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi per via di alcuni messaggi che l’influencer avrebbe inviato a Briatore quando era ancora marito della Gregoraci.

Sono stati quindi mostrate alcune clip, con i commenti di alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia, tra cui ovviamente Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, ma anche Selvaggia Roma e Tommaso Zorzi.

Quest’ultimo, in particolare, avrebbe recriminato alla Salemi di essere stata un po’ maleducata nel modo di porsi nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. A quel punto il conduttore ha chiesto se tra i due influencer ci fossero dei conti in sospeso, con Zorzi che ha affermato: “Dovevamo uscire con due libri insieme, ma mi è stato detto che abbia chiesto di anticipare l’uscita del suo. Da lì non ci siamo più parlati“.