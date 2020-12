Gf Vip, le domande scomode di Tommaso a Selvaggia e Pierpaolo

Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha fatto alcune domande piuttosto scomode a Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli.

Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha fatto delle domande scomode a Selvaggia Roma e a Pierpaolo Pretelli visto che l’ex fidanzata di Chiofalo ha da subito mostrato un certo interesse per l’ex velino.

Tommaso, Selvaggia e Pierpaolo: le domande

Chiacchierando con Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha ipotizzato un suo primo appuntamento con Tommaso Zorzi, che finora ha sempre continuato a manifestare il suo interesse per Elisabetta Gregoraci (che l’ha rifiutato) mentre Selvaggia si è dimostrata interessata a lui fin dal suo ingresso al reality show. Quando Pierpaolo si è avvicinato per caso ai due gieffini, Zorzi ha colto l’occasione per tirarlo in mezzo al discorso mettendo visibilmente in imbarazzo Selvaggia: “Pierpaolo! Vieni qui con noi che Selvaggia sta dicendo che uscirebbe con te!”, ha detto Zorzi all’ex velino, mentre Selvaggia si è sbrigata a specificare che stessero scherzando.

Tommaso Zorzi ha poi deciso di fare altre domande scomode anche all’ex velino, e così gli ha chiesto: “Ma se per caso Elisabetta dovesse uscire, potresti iniziare una storia con Selvaggia?” L’ex velino ha replicato che se qualcosa doveva succedere tra lui e Selvaggia, sarebbe sicuramente iniziata prima di allora. Dunque Elisabetta Gregoraci non avrebbe da temere: Pierpaolo non inizierà una storia con Selvaggia quando lei dirà addio al GF Vip, in tanti però credono che qualcosa potrebbe nascere tra Pierpaolo e Giulia Salemi, specie visto l’interesse già mostrato dall’ex velino nei confronti della ragazza.