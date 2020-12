Gf Vip, Filippo Nardi e la Gregoraci: “Storia di una notte”

Gf Vip, flirt tra Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi: “Storia di una notte”.

Nella casa del Grande Fratello Vip sta per scoppiare una nuova “bomba”. Protagonista, ancora una volta, sarà Elisabetta Gregoraci. Da qualche settimana, infatti, sta circolando una clamorosa indiscrezione per cui la conduttrice, circa 15 anni fa, quando ancora non era sposata e fidanzata, avrebbe avuto un flirt con Filippo Nardi.

Proprio lui, la settimana prossima, farà ingresso nella casa del reality di Canale 5 in qualità di nuovo concorrente. È stato a Mattino 5, nella puntata del 4 dicembre 2020, che il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha lanciato una bomba bella e buona su Elisabetta Gregoraci. Dalle parole di Andrea Franco Alajmo ,la Gregoraci avrebbe passato una notte di passione con Filippo Nardi. C’è però da dire che non ci sono prove fotografiche o telefoniche che possano confermare questa indiscrezione.

Le parole del paparazzo

Ecco le parole dettagliate del paparazzo. “È una settimana che circola la voce che lui abbia avuto una storia durata una notte con Elisabetta Gregoraci diversi anni fa. Una notte, non di più… L’ho chiamato immediatamente e mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Ho chiamato Filippo Nardi e molto elegantemente ha detto che di questa cosa non vuole parlare anche perché Elisabetta è una mamma e non vuole andare a parlare di storie passate soprattutto in questo momento che è abbastanza inguaiata e non vuole buttare benzina sul fuoco.

A differenza di altri suoi ex che hanno raccontato dettagli intimi, lui è stato molto elegante anche perché mi conosce ed avrebbe potuto raccontarmi qualsiasi cosa”. Insomma, sicuramente, questa miccia sarà destinata ad esplodere nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello Vip. Tutti i telespettatori sono curiosi di sapere cosa succederà.