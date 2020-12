Giulia Salemi ha ricevuto un aereo da un tale di nome Enzo che, secondo indiscrezioni, sarebbe la sua nuova fiamma.

Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha ricevuto un aereo da parte di un certo “Enzo” che però avrebbe fatto finta di non conoscere. Secondo i rumor in circolazione invece, tra i due ci sarebbe stato un bacio.

Giulia Salemi ed Enzo: i dettagli

“Amo la nuova GS. Ti voglio. Enzo”, era scritto sullo striscione trasportato da un aereo sulla casa del Grande Fratello Vip e che subito ha acceso la curiosità dei fan. In tanti infatti si sono chiesti chi fosse il misterioso Enzo della frase e se con Giulia Salemi ci fosse stato qualcosa di più che una semplice amicizia al di fuori della Casa. A quanto pare la persona in questione – secondo indiscrezioni – avrebbe 30 anni e sarebbe figlio di un noto impresario di pompe funebri nel Milanese.

Tra lui e Giulia ci sarebbe stato un bacio prima che l’influencer entrasse al Grande Fratello Vip e a quanto pare Enzo sarebbe intenzionato a conquistarla: “Io e Giulia ci siamo conosciuti grazie ad amici in comune e abbiamo iniziato a parlare. Tra noi c’è stata una storia e ci siamo baciati”, avrebbe detto a RTL 102.5. Al Grande Fratello Vip l’influencer ha dichiarato di non sapere chi fosse la persona che le ha inviato l’aereo ma in tanti, sui social, sono certi che la questione non finirà qui.

Giulia svelerà qualche dettaglio in merito?