Anche Rosalinda Cannavò potrebbe essere a rischio squalifica per una precisa parola pronunciata al Gf Vip: l'indignazione di fan e telespettatori

Rosalinda Cannavò è entrata suo malgrado nel mirino del web per via di una frase infelice pronunciata al Grande Fratello Vip. L’attrice, alias Adua Del Vesco, è finita sotto accusa dei fan del reality di Canale per una precisa parola da lei utilizzata nel corso di una discussione con Dayane Mello e Selvaggia Roma.

Le gieffine stavano parlando dell’ipotetico abbandono della modella brasiliana, che nella diretta di lunedì 7 dicembre potrebbe in effetti abbandonare volontariamente il gioco senza penali.

Parlando dunque della probabile scelta di Dayane, Selvaggia si è proposta di stare accanto a Rosalinda per supportarla nelle prossime settimane.

La reazione dell’ex volto della Ares è stata tuttavia parecchio piccata e risentita, tanto da farla rispondere con un termine che non è andato giù a moltissimi spettatori. “Non ho bisogno di nessuno! Questa cosa che sembro handicapp***…” ha di fatto dichiarato Rosalinda, mentre in sottofondo la Roma invitava l’amica a non dire certe parole.

Come detto, sul web è esplosa l’indignazione di molti, che hanno subito condannato le parole della ex finta fidanzata di Gabriel Garko.

Si tratta certamente di un’uscita infelice, pronunciata involontariamente in un momento di tensione per l’attrice. Sarà per lei motivo di un qualche probabile provvedimento da parte del Grande Fratello? Qualche giorno prima, come molti ricorderanno, era stata anche la stessa Selvaggia a dire una parola simile.