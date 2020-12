Gf Vip, Selvaggia Roma si è dichiarata a Pierpaolo

Gf Vip, selvaggia Roma a Pierpaolo Petrelli: “Voglio approfondire l’amicizia con te”.

Da quando ha fatto il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma non ha mai nascosto di provare un certo interesse per il modello ed ex velino Pierpaolo Petrelli. Se nelle prime settimane, il ragazzo sembrava essere preso unicamente dal suo interesse per Elisabetta Gregoraci, adesso, qualcosa sembra essere cambiato.

Quasi certamente, la conduttrice calabrese abbandonerà tra qualche giorno la casa del Grande Fratello Vip a causa dell’allungamento del programma fino a inizio febbraio 2021. Selvaggia e Pierpaolo, mentre erano in veranda, si sono lasciati ad alcune confidenze abbastanza intime. “Una volta che ci sono vorrei godermela fino alla fine” ha confessato l’ex velino di Striscia la Notizia prima di spostare il discorso sulla sua amicizia con la romana.

Selvaggia, dal canto suo, non ha nascosto di voler approfittare di questi mesi nella casa per poter conoscere meglio Pierpaolo. “Mi piacerebbe mi conoscessi un po’ di più”.

Le confessioni tra Pierpaolo e Selvaggia

Mai come questa volta, Pierpaolo sembra aver cambiato atteggiamento nei confronti di Selvaggia. “È quello che volevo anche io, quando ti ho detto che con Elisabetta ho quel tipo di rapporto ma volevo approfondire l’amicizia con te”.

I due hanno poi parlato di quando Selvaggia ha litigato con la Gregoraci. “Ho notato una cosa, quando ho discusso con lei ti sei ghiacciato”. “È come se mi fossi sentito un po’ invaso. Mi è dispiaciuto. Magari sono un po’ controverso, nel dimostrare platealmente ho difficolta dovrei aprirmi di più ma ho i tempi lunghi” ha replicato il ragazzo. Chissà se nascerà una nuova storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip.