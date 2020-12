Marco Carta sposa Sirio: “Sono molto innamorato”

Marco Carta ha annunciato che sposerà il suo fidanzato, Sirio Campedelli, a cui è legato da oltre 6 anni.

Dopo sei anni d’amore Marco Carta è pronto a fare il grande passo: lui e Sirio Campedelli si sposeranno.

Il cantante lo ha annunciato in diretta tv affermando che le nozze avverranno a pandemia finita: “Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”, ha dichiarato Marco Carta. Il cantante ha confessato al salotto di Silvia Toffanin i motivi per cui avrebbe fatto coming out, così da mettere a tacere le illazioni sul suo conto e vivere il suo amore alla luce del sole: “È stata una scelta che ho meditato a lungo.

L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo”, ha dichiarato.

Oltre alle nozze con Sirio Campedelli – che a detta di Carta lo avrebbe sostenuto nei momenti più difficili – il cantante ha ammesso che uno dei suoi più grandi sogni sarebbe quello di partecipare un’altra volta al Festival di Sanremo, a cui avrebbe partecipato una sola volta.

In futuro riuscirà a realizzare il suo sogno? I fan intanto sono impazienti di sapere quando convoleranno a nozze lui e il fidanzato ora che il fidanzamento è stato reso ufficiale. Carta non è l’unico ad aver pensato di rimandare le sue nozze a quando sarà finita la pandemia: come lui anche Simona Ventura, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono stati costretti a rinviare le nozze.