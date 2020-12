Prima di diventare nota al grande pubblico come la nuova quanto giovanissima fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis era già apparsa in tv

Sta facendo parecchio scalpore la coppia formata da Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, più giovane di lui di oltre 40 anni. Tale legame era già emerso quando il giornalista si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la sua breve esperienza nel reality di Canale 5, l’ex inviato del Tg4 è stato poi chiamato a parlare del suo rapporto con la giovane fidanzata nei salotti di Barbara D’Urso.

Proprio su Canale 5, Maria Laura De Vitis è stata accusata da Soleil Sorge di avere una relazione con un imprenditore milanese in parallelo con Brosio. Nell’occasione della sua partecipazione a Live – Non è la D’Urso, molti hanno dunque messo in dubbio la sincerità di questa storia d’amore. L’idea che serpeggia è infatti quella che Maria Laura abbia dato notizia della frequentazione con Brosio solo per avere come tornaconto il successo mediatico.

Maria Laura De Vitis, quale verità?

Peraltro, proprio in questi giorni, diversi utenti si sono ricordati di una vecchia esperienza di Maria Laura in tv. La giovane partecipo infatti a Primo appuntamento, divertente programma di Real Time condotto da Flavio Montrucchio. In esso due perfetti sconosciuti hanno la possibilità di incontrarsi per la prima volta durante una cena al ristorante. A fine serata possono poi decidere se continuare la loro conoscenza oppure no.

Nella trasmissione Maria Laura conobbe un certo Surry, con il quale aveva in comune la popolarità sui social. Pur standosi reciprocamente simpatici, i due decisero alla fine di non continuare a frequentarsi anche lontano dalle telecamere.