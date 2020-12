Alba Parietti ha svelato cosa si siano detti in confessionale lei e suo figlio, Francesco Oppini.

Francesco Oppini è praticamente certo di voler lasciare al più presto la casa del Grande Fratello Vip visto che il reality show è stato prolungato fino a febbraio. Sua madre, Alba Parietti, ha parlato con lui in confessionale nel tentativo di fargli cambiare idea.

Oppini e Alba in confessionale

Francesco Oppini ha avuto un colloquio privato con Alba Parietti nel confessionale del GF Vip, che lo ha esortato a riflettere sulla possibilità di continuare la sua esperienza al Grande Fratello Vip (che invece Oppini si è detto pronto a lasciare nei prossimi giorni, come Elisabetta Gregoraci). In seguito Alba Parietti è stata attaccata dai fan sui social per il suo confronto col figlio e lei stessa ha replicato svelando ciò che si sarebbero detti:

“Il suo cuore è spezzato in due.

Ho detto a mio figlio di scegliere ciò che vuole e lo fa stare meglio. Questo ho detto. Non ho parlato di me né del dolore che ho provato. Ho parlato di Cristina che comunque lui decida lo aspetterà”, ha ammesso la showgirl a proposito della fidanzata di Francesco Oppini, Cristina Tomasini. Oltre a lui è probabile che lasceranno la casa del Grande Fratello Vip anche Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, impazienti di tornare dai propri figli.

Alla notizia che Oppini voglia lasciare la casa del reality show Tommaso Zorzi è entrato in crisi e ha lasciato intendere di essere preoccupato per l’addio di quello che finora è stato il suo migliore amico all’interno della Casa.