Riccardo chiede il ritorno di Ida Platano

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri su Ida: “Magari tornasse. Non vedo l’ora di affrontarla”.

Riccardo Guarnieri è uno dei cavalieri più amati e conosciuti del trono over di Uomini e Donne. Dopo un anno di assenza è tornato nel programma di Maria De Filippi, pronto a rimettersi in gioco. Da qualche settimana, Riccardo ha ripreso a frequentare Roberta di Capua, dopo che i due si erano allontanati, negli anni scorsi, a causa della storia che lui aveva iniziato con Ida Platano.

In occasione del suo ritorno in trasmissione, è stato intervistato dal magazine di Uomini e Donne. Ha parlato della sua frequentazione con Roberta. Quello che ha colpito i fan del programma, però, è stata una dichiarazione fatta sulla sua ex fidanzata Ida Platano.

Le parole di Riccardo su Ida

Ecco cosa ha dichiarato Riccardo su Ida Platano. “Se Ida dovesse tornare? Ma magari! Non vedo l’ora di affrontarla, e non mi spaventa o mette ansia il fatto che ci sia la possibilità di un confronto.

Ora la nostra storia la ripercorro con lucidità e ho un quadro molto chiaro della situazione”. Riccardo ha poi detto che non gli darebbe fastidio di vedere Ida interagire con altri uomini in studio e ha aggiunto: “Solo lei non l’ha capito ed è questa l’unica cosa che mi dà fastidio”. Si è parlato anche del rapporto con Roberta. Lui è addirittura convinto che il loro sia il rapporto che tutte le coppie vorrebbero avere.

“Massima empatia, complicità, nessun giudizio e nessuna polemica basata sul nulla”, ha dichiarato al proposito. Guarnieri ha detto che con lei può fare anche complimenti, del tutto innocui, alle altre donne senza che si offenda. Tutti i fan adesso aspettano di vedere come evolverà la storia tra i due protagonisti di Uomini e Donne.