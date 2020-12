Gemma Galgani ha forse perso la testa? La sconvolgente confessione che ha lasciato senza parole il pubblico di Uomini e Donne

Gemma Galgani è senza dubbio una delle colonne portanti del fortunato Uomini e Donne. Da anni protagonista di svariate storie, tutte finite per l’una o l’altra ragione, la dama ha recentemente svelato in diretta un evento che ha lasciato tutti di stucco.

La piemontese ha infatti confessato di essersi scambiata un bacio passionale con Maurizio, definendo la loro come un'”armonia fisica”. “C’è stato un bacio molto bello e passionale”, ha confessato la rivale di Tina Cipollari, scatenando l’immediata reazione della conduttrice Maria De Filippi.

La padrona di casa ha infatti domandato a Gemma se abbia perso la testa, seguita poi da Gianni Sperti che ha poi aggiunto: “Lei non sta bene”. Poco dopo è stato lo stesso cavaliere a confermare il bacio con la dama tutto pepe. “Era particolarmente euforica, prima di bere e anche dopo. Durante la cena la vedevo come una forza esplosiva, non riuscivo a tenerla ferma. Ci siamo abbracciati e lei mi toccava.

Una esuberanza spaventosa. Poi mi ha rubato un bacio molto passionale. Ho avuto tanta voglia di baciarla”.

La rivelazione è stata dunque enormemente apprezzata dalla stessa Gemma: che abbia finalmente trovato la sua dolce metà?