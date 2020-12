Ascolti tv 4 dicembre: gara di share vinta da The Voice Senior

The Voice Senior e il Grande Fratello Vip si sono sfidati a colpi di share nella serata del 4 dicembre.

Gli ascolti tv della prima serata del 4 dicembre sono andati molto bene. Questo venerdì sera si sono sfidati per la prima volta il Grande Fratello Vip, che la scorsa settimana non è andato in onda, e The Voice Senior. Due programmi molto amati, ma il vincitore della gara di share è stato solo uno.

Ascolti tv 4 dicembre

La vittoria assoluta della gara di share della prima serata di venerdì 4 dicembre è stata di The Voice Senior, andato in onda su Rai1, che ha conquistato 4.189.000 telespettatori, per uno share del 18.86%. Al secondo posto si è posizionato il Grande Fratello Vip, nuovamente in onda su Canale5 anche al venerdì sera, che ha conquistato 3.369.000 telespettatori, per uno share totale del 18.52%.

Una sfida davvero molto dura, ma probabilmente il pubblico ha preferito concedersi una serata dedicata alla musica. Su Rai2 sono andati in onda SWAT e Criminal Minds, che hanno ottenuto rispettivamente 1.394.000 e 1.098.000 telespettatori, per un totale di share del 5.05% e del 4.42%. Rai3 ha deciso di mandare in onda Titolo V, che si è aggiudicato uno share del 2.1%, con 484.000 telespettatori.

Su Rete4 è andato in onda Quarto Grado, famoso programma dedicato alla cronaca, che ha coinvolto 1.095.000 telespettatori, totalizzando uno share del 5.37%. Italia1 ha mandato in onda Freedom – Oltre il confine, che è riuscito ad intrattenere 1.202.000 telespettatori, per uno share del 5.65%. Propaganda Live, andato in onda su La7, ha ottenuto 1.088.000 telespettatori, per uno share del 5.38%. Alessandro Borghese-4 Ristoranti, andato in onda su TV8, ha ottenuto 430.000 telespettatori, per uno share totale dell’1.8%.

Sul Nove è andato in onda Fratelli di Crozza, che ha conquistato 1.517.000 telespettatori, per uno share del 5.8%.