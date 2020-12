Aurora Ramazzotti, sex toys in regalo: la reazione

L'unboxing inaspettato di Aurora Ramazzotti ha stupito tutti i suoi follower.

Aurora Ramazzotti è riuscita ad ottenere un seguito incredibile sui social network, oltre ad aver dimostrato di avere grandi qualità da conduttrice. La sua semplicità e il suo modo di fare sempre sincero e divertente hanno conquistato tutti. La ragazza sta diventando una vera e propria influencer e si sta dedicando anche agli unboxing.

Il regalo per Aurora Ramazzotti

Dal suo appartamento milanese, in cui convive con il suo amato Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti si diverte a fare unboxing, ovvero a mostrare sui social l’apertura dei tanti pacchi che riceve in regalo.

I suoi 2 milioni di follower rimangono sempre incantati dai suoi video, grazie anche alla sua straordinaria ironia. La ragazza ha ricevuto tantissimi prodotti, tra abbigliamento, accessori, trucchi, decorazioni e scarpe, ma c’è stato un regalo che ha colpito più di tutti gli altri. Stiamo parlando di un sex toys, un regalo decisamente molto particolare, che ha scatenato una reazione inaspettata e davvero molto divertente. Ancora una volta Aurora Ramazzotti, che ha parlato di Zorzi, ha puntato sull’ironia.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha mostrato il sex toys che ha ricevuto come regalo. La ragazza sembra rivolgersi a persone accanto a lei, anche se in realtà è da sola. “Non è finita qui, lo faccio vedere? Sicuri…? Non è che poi si scandalizzano…?” ha chiesto Aurora. Alla fine la Ramazzotti si è convinta e ha deciso di mostrare questo dono inaspettato. “Va bene, siete pronti? Lelo, marca spagnola, ci manda questo!” ha dichiarato la ragazza, tenendo tra le mani questo giocattolo erotico ancora chiuso nella scatola.

“A me sembra avanguardia” ha dichiarato Aurora, con tono ironico, molto divertita dal sex toys di dimensioni poco contenute e di colore blu elettrico. Per rispettare l’origine del brand, che è riuscita a sorprenderla e a farla sorridere, ha concluso con un semplice “gracias“.