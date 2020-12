Chi è Bella Poarch: milioni di follower con un video di 10 secondi

Bella Poarch, con un solo video su TikTok, è riuscita a conquistare milioni di follower in 10 secondi.

Bella Poarch è diventata in breve tempo famosa in tutto il mondo. Una vera e propria star di TikTok in pochissimi giorni. Tutto questo è diventato possibile grazie ad un semplicissimo video di soli 10 secondi, intitolato “M to the B“, in cui finge di interpretare una canzone della rapper Millie B.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tendencia Millennials (@tendenciamillennialsweb)

Chi è Bella Poarch

Bella Poarch ha 19 anni, è di origini filippine e vive alle Hawaii. Ad oggi ha più di 45 milioni di follower sul suo account di TikTok.

Un video di solo 10 secondi, in cui ha finto di interpretare una canzone della rapper Millie B, l’ha resa famosissima in tutto il mondo. Il suo video è il più visto del 2020 sul social network TikTok. Lo ha svelato la stessa app cinese nelle ore scorse, quando è stata pubblicata la classifica dei filmati più visti dell’anno. Una classifica che include personaggi molto famosi, come Will Smith, con la sfida Wipe it down, Julian Bass, con gli effetti speciali dei supereroi, Charli D’Amelio, la prima che ha superato i 100 milioni di follower, Jason Derulo e molti altri.

Il video di Bella Poarch è stato un successo incredibile e consente a TikTok di chiudere quest’anno in modo davvero eccezionale. L’app cinese è stata scaricata 2.5 miliardi di volte, nonostante negli Stati Uniti il rischio di essere bannata è sempre più grande. Ci sono tantissimi utenti che si sono iscritti dal tutto il mondo, per questa sfida a creare il video più creativo e a farsi conoscere, aumentando il numero dei follower.

Bella Poarch ci ha messo solo 10 secondi a realizzare il video più visualizzato dell’anno e questo l’ha resa una TikToker di grande successo.