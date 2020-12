Elisabetta Gregoraci, verità su Briatore: “Non c’è un contratto”

La verità di Elisabetta Gregoraci sul presunto contratto con Flavio Briatore.

Al Grande Fratello Vip si è nuovamente parlato della coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore e della verità sul presunto contratto post-matrimoniale di cui si parla tanto. Alfonso Signorini ha voluto chiedere alla concorrente se questo contratto esiste realmente oppure no.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Family GREGORELLI (@family_gregorellii)

La verità su Briatore

Alfonso Signorini ha spiegato ad Elisabetta Gregoraci che da molto tempo si parla di questo presunto accordo post-matrimoniale con questo vincolo particolare che lei deve rispettare.

Il conduttore vuole sapere se è questo il motivo per cui non si è ancora lasciata andare con Pierpaolo Petrelli. In diverse occasioni si è sentito parlare di un contratto secondo cui la Gregoraci non avrebbe potuto mostrarsi in pubblico con un nuovo partner, per qualche anno dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore. “Sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda così posso rispondere. Assolutamente no, non c’è alcun contratto.

In passato questa cosa mi ha ferito. È una roba falsa che gira” ha spiegato Elisabetta Gregoraci. La concorrente ha ufficialmente tolto ogni dubbio su questo presunto contratto.

Le Gregoraci ha spiegato che non c’è nulla di vero. Lei e Briatore hanno semplicemente deciso che, quando troveranno altre persone, non le presenteranno subito al figlio per cercare di tutelarlo. Si tratta di un semplice accordo stabilito a voce per il bene del bambino.

Finalmente è stata fatta chiarezza sull’argomento, visto che alcune dichiarazioni della stessa Gregoraci avevano fatto pensare che il contratto potesse esistere realmente. Intanto, la Gregoraci e Petrelli sembrano sempre più vicini. Il loro rapporto ha fatto sognare il pubblico a casa. La donna non ha chiuso completamente la porta all’ex velino, ma non ha ancora preso una decisione. I due trascorreranno due giorni insieme nel tugurio.