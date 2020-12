Le motivazioni per cui Francesco Oppini ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip.

Francesco Oppini ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Lo ha comunicato lui stesso in modo ufficiale ad Alfonso Signorini, quando è stato invitato nella stanza super Led. Ha deciso di uscire con effetto immediato, nonostante il conduttore abbia cercato di fargli cambiare idea.

Ci ha provato in tutti i modi Alfonso Signorini a convincere Francesco Oppini a rimanere in gioco. Ha provato a dilungarsi in chiacchiere, per paura di sentire la sua risposta negativa.

“Da un lato ti capisco, naturalmente, qualunque decisione tu possa prendere so quanto stai soffrendo, so che sei molto provato dal punto di vista psicologico. Da un lato c’è Cristina, ci sono gli affetti anche da costruire a recuperare, baci da recuperare…” gli ha detto Signorini. “Dall’altro c’è un mondo che si è aperto improvvisamente davanti a te in cui ti sei buttato con grande generosità. Sei stato investito da questo tsunami di bene e di affetto che è Tommaso Zorzi.

Avete saputo costruire una delle pagine più belle mai viste: c’è una affettività profonda tra due persone indipendentemente dal sesso. È un bene davvero enorme e lo si vede da come mi cercate, da come avete bisogno l’uno dell’altro. Voglio dirti che Tommy di là in salone è particolarmente agitato, si è raccomandato di far di tutto per convincerti. Adesso tocca te parlare” ha aggiunto il conduttore, sperando che facendo leva sul suo rapporto con Zorzi potesse cambiare idea.

Francesco Oppini ha sorriso, ma non è riuscito a convincersi a rimanere. “Ti rispondo come un figlio risponderebbe al padre, perché per me tu qua sei un papà. Sai con quanto entusiasmo io abbia preso questa opportunità che tu mi hai dato. Ho cercato di essere quello che sono veramente, Francesco che si emoziona, magari qua dentro un po’ più del solito; ho tirato fuori cose personali che avevo condiviso con due o tre persone in privato, ho trovato un sacco di persone e ho trovato Tommaso che va al di là di ogni tipo di rapporto, lui è tutt’altro che un personaggio” ha risposto Francesco Oppini, ringraziando per la grande opportunità che gli è stata data.

Il concorrente ha spiegato che deve dare priorità alla sua vita. “Sono stato già due mesi e mezzo lontano dalla persona che amo durante Lockdown, e per me è stato difficilissimo; ora è impossibile. Io devo sistemare delle angosce che mi hanno colpito. Esco stasera. Per rispetto di tutti” ha concluso Oppini.