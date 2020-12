Nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha avuto un piccolo battibecco con Giulia Salemi.

Nel corso della ventitreesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha aperto la puntata ritornando a parlare dello scontro tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, con il conduttore che ha avuto un piccolo battibecco con l’influencer.

Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini e Giulia Salemi

Alfonso Signorini ha dato il via alla ventitreesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip tornando a parlare della situazione rimasta in sospeso tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi per via di alcuni messaggi che l’influencer avrebbe inviato a Briatore quando era ancora marito della Gregoraci.

“Giulia tu mandavi messaggi a Briatore quando era ancora sposato con Elisabetta?“, ha chiesto Alfonso Signorini.

Giulia Salemi dal suo canto ha risposto: “A me non risulta. Io ho conosciuto Elisabetta due anni prima di conoscere Briatore”. Per poi aggiungere: “Lungi da me provarci o mancare di rispetto ad una coppia sposata. Non mi permetterei mai di mancare di rispetto ad una donna sposata. Se hai percepito che quando stavate insieme e a me non risulta perché l’ho conosciuto tre anni fa mi dispiace perché non era mia intenzione quindi io stessa ho fatto mea culpa.

Penso che nella vita ogni tanto bisogna uscire da questa presunzione che abbiamo tutti di aver sempre ragione e d’iniziare a metterci nei panni degli altri cosa che ho chiesto anche a lei di fare nei miei confronti perché, in prima serata su canale 5, parlare di queste cose becere…”.

Parole che a quanto pare non sono piaciute al conduttore, con Signorini che a quel punto ha fermato l’influencer affermando: “Scusa Giulia, saranno cose becere ma è un argomento che nel Grande Fratello è giusto discuterne.

Hai scelto tu di venire al Grande Fratello e di non andare al programma del National Enquirer”. Per poi aggiungere: “Frena la mula un secondo, mi fa specie“. Alla fine, comunque, il conduttore ha concluso: “Io sono assolutamente convinto della buona fede di Giulia Salemi”.