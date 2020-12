Grande Fratello Vip, il programma in onda il 31 dicembre

Importanti novità per tutti gli appassionati della quinta edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda la serata del 31 dicembre

GF Vip in onda al 31 dicembre

In base a quanto riportato da TvBlog sembra che Canale 5 abbia deciso di cambiare la programmazione in vista della serata del 31 dicembre, quando il Grande Fratello Vip andrà eccezionalmente in onda in prima serata al posto del Capodanno in musica di Federica Panicucci.

Alfonso Signorini, quindi, sarebbe riuscito ad ottenere anche la serata del 31 dicembre, con il pubblico a casa che potrà festeggiare l’arrivo del nuovo anno in compagnia degli inquilini della casa più spiata d’Italia grazie ad una puntata speciale del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini andrebbe, pertanto, a sostituire il Capodanno in musica di Federica Panicucci.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip, d’altronde, ha registrato un grande successo, tanto da essere trasmesso con ben due puntate a settimane. Visto il prolungamento fino all’8 febbraio, quindi, si sarebbe deciso di affidare proprio a Signorini e al Grande Fratello la notte di Capodanno. Indiscrezioni che hanno trovato conferma nel corso della ventitreesima edizione del Grande Fratello Vip, con lo stesso conduttore che ha ufficializzato che terranno compagnia al pubblico a casa anche il 31 dicembre.