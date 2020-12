Pierpaolo Petrelli, il fratello: “A 14 anni inizio di anoressia”

Al Gf Vip emergono dei dettagli molto delicati sulla vita di Giulio Petrelli, fratello di Pierpaolo.

La 23esima puntata del Grande Fratello Vip è stata particolarmente intensa per Pierpaolo Petrelli. Sia lui che la sua Elisabetta Gregoraci erano in nomination, ma il momento più difficile per lui è stato quando la concorrente ha deciso di abbandonare la casa.

Fortunatamente potranno passare insieme un po’ di tempo nel cucurio. Pierpaolo ha ricevuto anche la bella sorpresa di poter vedere il fratello Giulio.

Giulio Petrelli e l’anoressia

I due fratelli sono scoppiati in lacrime appena si sono visti e hanno potuto abbracciarsi nonostante la barriera di plaxiglass che li divideva a causa delle norme anti-Covid.

Alfonso Signorini ha raccontato che i due fratelli hanno un rapporto davvero molto stretto. “So che Pierpaolo nella tua vita è stato molto importante perché ti ha tirato fuori da una situazione drammatica…” ha dichiarato il conduttore. A questo punto Giulio ha raccontato piangendo quello che ha vissuto quando era un ragazzino. “A 14 anni ho avuto un inizio di anoressia e lui è stata la persona che mi è stata più vicina, è la persona più importante della mia vita” ha spiegato.

La commozione è stata grande anche per Pierpaolo.

“Avevo appena iniziato a Striscia, ero felice perché c’era la novità. Ma l’ho vissuta malissimo perché c’era questa sofferenza per Giulio che mi ha risucchiato un po’ le energie. La gioia più grande è che sta bene” ha spiegato Pierpaolo. Giulio Petrelli è nato a Maratea, in provincia di Potenza, nel 1997 e al momento vive a Roma insieme al fratello, mentre cerca di entrare nel mondo della moda.

Giulio si è fatto conoscere dal pubblico perché è stato ospite in molte trasmissioni, sempre pronto a prendere le difese del fratello nello scontro con Selvaggia Roma. Giulio ha spiegato che la Roma aveva tentato più volte di conquistare Pierpaolo, già molto prima di entrare nella Casa. Il fratello del concorrente ha spiegato che l’influencer ha tentato anche un approccio verso di lui.