Ascolti tv 5 dicembre: gara di share vinta da All Together Now

Canale5 ha vinto la gara di share del sabato sera con All Together Now.

Gli ascolti tv della prima serata del 5 dicembre sono andati molto bene, soprattutto per due reti in particolare. La sfida più importante è stata tra All Together Now e Ciao, Stefano, amico per sempre, ovvero l’omaggio a Stefano D’Orazio, componente dei Pooh recentemente scomparso.

La sfida è stata vinta da Canale5.

Ascolti tv 5 dicembre

I dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata di sabato 5 dicembre, svelando la vittoria assoluta di Canale5, con All Together Now. La trasmissione di Michelle Hunziker e J-Ax ha conquistato 3.586.000 telespettatori, ottenendo uno share complessivo del 16.2%. Al secondo posto troviamo Ciao, Stefano, amico per sempre, che è andato in onda su Rai1.

L’omaggio a Stefano D’Orazio è stato scelto da 3.002.000 telespettatori, per uno share del 13.9%. Su Rai2 sono andati in onda SWAT e Criminal Minds, che hanno conquistato rispettivamente 1.402.000 e 1.227.000 telespettatori, per un totale di 5.1% e 4.6%.

Su Rai3 è andata in onda Edizione straordinaria, che ha conquistato 1.591.000 telespettatori, per un totale del 6.4% di share.

Rete4 ha scelto di mandare in onda il film The Family Man, che ha raccolto davanti allo schermo 1.114.000 telespettatori, con uno share del 4.7%. Italia1 ha scelto un film d’animazione molto amato dai bambini, Inside Out, che ha conquistato 2.054.000 telespettatori, con uno share del 7.7%. Al vertice della tensione, in onda su La7, ha conquistato 858.000 telespettatori, per uno share del 3.4%.

Un principe per Natale, andato in onda su TV8, è stato scelto da 507.000 telespettatori, per uno share dell’1.9%. Emanuela Orlandi – il caso è aperto, andato in onda sul Nove, ha raggiunto 421.000 telespettatori, per uno share dell’1.7%.