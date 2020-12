Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 7 al 13 dicembre 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 7 al 13 dicembre 2020.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 7 al 13 dicembre 2020: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 7 al 13 dicembre

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Scorpione, Sagittario, Capricorno e Pesci, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Dalla seconda metà di dicembre partirà una rivoluzione nella propria vita che riguarda anche i sentimenti: la voglia di amare aumenterà e potrebbero esserci anche momenti di grande passione anche se negli ultimi mesi si è rimasti in disparte.

Toro

Venere in opposizione può già aver messo a dura prova il proprio cuore. Nelle coppie si è discusso molto di questioni legate alla proprietà e alla casa ed entro fine anno bisognerà fare una scelta importante.

Quanto alla professione, gli investimenti fatti nel corso delle ultime settimane non hanno dato risultati particolarmente floridi e dunque bisogna limitare le spese.

Gemelli

I cuori solitari vorrebbero vivere amori tranquilli. Se si sta mettendo alla prova una persona, è probabile che un giudizio arriverà e sarà definitivo ma non prima della metà del mese. Sul campo lavorativo, con Giove favorevole dalla seconda parte di dicembre potrebbe arrivare una proposta ideale.

Cancro

La situazione è stata critica ma ora si può finalmente dimenticare il passato. Inutile continuare con un atteggiamento che provoca solo problemi, soprattutto con persone che non vale la pena frequentare. Venere è molto intrigante e in questo momento si è più disponibili all’amore.

Leone

Non è un periodo difficile per l’amore, ma evidentemente i nati sotto questo segno sono diventati molto esigenti: è complicato calmare l’orgoglio che, comunque, non c’entra nulla con la passione.

Intestardirsi su qualcuno solo per vincere una fida è l’ultima cosa da fare, soprattutto sabato quando la Luna sarà nel segno.

Vergine

Le stelle sono intriganti per le nuove storie, ma si ha l’esigenza di mettere a posto questioni di lavoro. Se il proprio cuore è solo o si è rimasti delusi da una brutta esperienza nel corso degli ultimi mesi, non bisogna vedere nero: gli incontri sono favorevoli e probabilmente c’è già una persona cara al proprio fianco.

Bilancia

Marte da molto tempo è in opposizione e il transito di questo pianeta può aver portato il desiderio di vivere una relazione trasgressiva con una persona che fin dall’inizio si capiva non avesse buone intenzioni: è tempo di volersi bene e ripartire con prospettive migliori.

Scorpione

Venere è nel segno e si consiglia di non sottovalutare gli incontri a metà settimana, anche se per il momento virtuali. Per quanto riguarda la vita professionale i pianeti aiutano a chiarire le cose e prospettano un 2021 interlocutorio.

Sagittario

In vista del passaggio del pianeta dell’amore a partire dal 15 dicembre ogni occasione per far valere le proprie esigenze sentimentali deve essere sfruttata. I pianeti sono davvero favorevoli per i nuovi incontri dopo una disillusione.

Capricorno

Sarebbe il caso di sfruttare questo periodo per pensare e ripensare all’amore. Nonostante le differenze, con una persona Acquario o Toro si potrebbero fare progetti a lunga scadenza o quantomeno si potrebbe vivere una forte attrazione o sentirsi più disponibili.

Acquario

Le coppie che hanno vissuto crisi nel passato sono molto fragili perché ora ci si sente di doversi liberare di molti pesi. Sarà difficile tornare sui propri passi e non pensare a cambiamenti, ma il grande desiderio di esplorare nuovi orizzonti è forte.

Pesci

É importante guardare al futuro con ottimismo: chi ha un lavoro a chiamata potrebbe aver già ricevuto qualche buona notizia. Quanto alla vita sentimentale è difficile con un cielo così promettente non vivere passioni e restare fermi.