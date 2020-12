Verissimo, Iva Zanicchi in lacrime: “Il Covid me lo ha portato via”

Il racconto straziante di Iva Zanicchi sulla morte del fratello minore per Covid.

La puntata di Verissimo, andata in onda sabato 5 dicembre 2020, è stata davvero molto intensa. Gli ospiti hanno raccontato delle storie molto importanti, che spesso hanno fatto commuovere Silvia Toffanin e il pubblico a casa. Una di queste è stata Iva Zanicchi, che è tornata in televisione dopo aver sconfitto il Coronavirus.

Iva Zanicchi a Verissimo

Iva Zanicchi è finalmente tornata in televisione dopo aver sconfitto il Coronavirus. La cantante è stata ospite di Verissimo e, nel salotto di Silvia Toffanin, ha parlato della dolorosa perdita del fratello minore Antonio, che è scomparso proprio a causa del Covid-19.

“Con me hanno ricoverato anche mia sorella più grande, che sta meglio ora, e mio fratello” ha spiegato la cantante, ancora molto provata per quello che è accaduto. “Nel giro di 12 ore, è precipitato tutto. Ha sofferto tantissimo” ha raccontato Iva Zanicchi. Un racconto straziante, che ha colpito moltissimo sia la conduttrice che i telespettatori.

“Mi ha chiamato l’infermiera e mi ha detto che lo avrebbero sedato. Ma non pensavo che lo accompagnassero alla morte” ha spiegato Iva Zanicchi, che non aveva del tutto compreso la gravità della situazione in cui era precipitato suo fratello Antonio.

Quelli sono stati gli ultimi momenti di vita per lui. La perdita è stata devastante per la cantante, anche perché tra lei e Antonio c’era un legame quasi materno. La donna ha fatto anche da mamma a suo fratello e per questo il loro rapporto era ancora più stretto. “Io per lui ero come una mamma, trovo così ingiusto non averlo più visto” ha dichiarato Iva Zanicchi, tra le lacrime.