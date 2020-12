Ascolti tv 6 dicembre: vince Vite in Fuga su Rai1

I dati Auditel della prima serata di domenica 6 dicembre, in cui ha vinto Vite in Fuga su Rai1.

Gli ascolti tv della prima serata di domenica 6 dicembre sono andati bene, ma come sempre c’è stato un unico vincitore. In questo caso si tratta di Vite in Fuga, andato in onda su Rai1, che ha ottenuto un grande successo.

I dati Auditel delle reti televisive principali sono stati buoni.

Ascolti tv 6 dicembre

Ad ottenere il risultato migliore durante la serata del 6 dicembre è stata la quinta puntata di Vite in fuga, andato in onda su Rai1. La fiction ha tenuto incollati allo schermo ben 4.429.000 telespettatori, per un totale di share del 17.7%. Rai2 ha deciso di puntare su NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans, conquistando rispettivamente 1.414.000 e 1.180.000 telespettatori, per uno share del 5.1% e del 4.4%.

Su Rai3 è andata in onda la trasmissione Che tempo che fa, che ha ottenuto 2.490.000 telespettatori, per un totale del 9.2% di share. Rete4 ha puntato su un film bellissimo, ovvero Non ci resta che piangere, con Massimo Troisi e Roberto Benigni, che ha incollato allo schermo 1.165.000 telespettatori, totalizzando uno share del 4.9%.

Su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso, prolungato fino al 20 dicembre, che ha conquistato 2.320.000 telespettatori, per uno share complessivo del 13.5%.

Su Italia1 è stato trasmesso Il GGG-Il Grande Gigante Gentile, che è stato visto da 1.878.000 telespettatori, per uno share del 7.4%. Per quanto riguarda le reti minori, i dati Auditel sono leggermente più bassi. Non è l’Arena, su La7, ha conquistato 1.475.000 telespettatori, per uno share del 5.4%. Su Tv8 è andato in onda I delitti del barlume, con 430.000 telespettatori, per uno share dell’1.7%.

Sul Nove è andato in onda Natale in affitto, che ha conquistato 383.000 telespettatori, per uno share dell’1.5%.