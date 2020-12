La conduttrice Barbara D'Urso presenta ai suoi followers il nuovo fidanzato.

Barbara D’Urso si diverte su Instagram. Scherzando con i suoi followers, la nota conduttrice ha presentato al pubblico il suo nuovo fidanzato. Non si tratta di un uomo con cui è stata paparazzata, bensì di un enorme orso di peluche. Non è chiaro chi le abbia fatto tale dono, ma senza dubbio è stato gradito e ne va fiera.

Il post di Barbara D’Urso

“Io e il mio fidanzato… Arrivo!“, questo il messaggio pubblicato su Instagram da Barbara D’Urso pochi attimi prima di andare in onda con la puntata di domenica 6 dicembre di Non è la D’Urso. Tailleur nero e orso di peluche a grandezza d’uomo, con un enorme fiocco rosso al collo, a fianco. Tanti i commenti positivi al post. Tra tutti quello della collega Alessandra Viero: “Sei una forza della natura, Barbara!“, ha scritto la giornalista di Rete 4.

Intanto nella serata di domenica Barbara D’Urso ha potuto festeggiare. Il suo talk show serale Live non è la D’Urso si è infatti confermato come il programma più seguito della televisione italiana in prima serata: 2 milioni 320mila spettatori, pari ad uno share del 13.53%. Il grande successo ha fatto sì che la produzione prolungasse la messa in onda fino al 20 dicembre. Dal lunedì successivo intanto la conduttrice è invece tornata a fare compagnia agli italiani con Pomeriggio 5.