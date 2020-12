Bryan Cranston dopo il Covid: “Non sento ancora odori e sapori”

L'attore, a distanza di molti mesi da quando ha dovuto affrontare il Covid, non riesce ancora a sentire gli odori e i sapori.

Bryan Cranston, attore diventato famoso per le serie Malcolm e Breaking Bad, aveva contratto il Coronavirus nel periodo a cavallo tra la primavera e l’estate. Fortunatamente non è stato pesante e se l’è cavata con pochissimo. Ospite all’Ellen DeGeneres Show, l’attore ha ripercorso la sua esperienza.

Bryan Cranston dopo il Covid

Bryan Cranston ha voluto raccontare quella che è stata la sua esperienza con il Coronavirus. “Io e la mia famiglia siamo stati molto fortunati, davvero. Abbiamo avuto dei giorni di debolezza, ma non abbastanza da tenerci a letto. Io ho avuto una temperatura di 99 (circa 37.2 Celsius) per tre ore e poi solo stanchezza per una settimana” ha spiegato l’attore, che ha voluto sottolineare la fortuna di non aver preso una forma più pesante.

Per quanto riguarda i due sensi colpiti dal virus, ovvero il gusto e l’olfatto, l’attore ha sottolineato che non è ancora riuscito a recuperarli del tutto. “Penso che circa il 75 per cento sia tornato, ma se qualcuno stesse facendo il caffè e io camminassi in cucina, non riuscirei a sentirne il profumo” ha dichiarato.

Bryan Cranston, a luglio, aveva invitato il suo pubblico a fare tutto ciò che era necessario per proteggere se stessi e gli altri.

Dopo essere guarito, l’attore ha donato il proprio plasma con gli anticorpi all’UCLA Blood and Platelat Center, per essere utile anche agli altri. “Forse le donazioni di plasma potranno aiutare altre persone” ha spiegato Cranston. Non è l’unico attore famoso ad aver contratto il virus. Anche Tom Hanks, per esempio, è tra le celebrità contagiate. Una forte testimonianza per lanciare il messaggio importante di non avere comportamenti che potrebbero rivelarsi pericolosi e dannosi.