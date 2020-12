Premio per Chiara Ferragni e Fedez, il rapper: "Una bella dimostrazione di tanti personaggi che hanno dimostrato senso civico".

Chiara Ferragni e Fedez sono stati premiati con l’ambrogino d’oro dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Si tratta della più alta onorificenza spettante a coloro che hanno dato lustro al capoluogo lombardo. La influencer si è augurata di fare sempre di più per Milano e l’Italia in generale.

Fedez, invece, ha dichiarato che tutto ciò dimostri come tanti personaggi abbiano dimostrato senso civico in questo momento così difficile a causa dell’emergenza coronavirus nel nostro paese.

Premio a Fedez e Chiara Ferragni

Nella mattinata del 7 dicembre, Fedez e Chiara Ferragni sono stati premiati con l’ambrogino d’oro dal primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala. La celebrazione è avvenuta presso palazzo Marino. Il rapper e la influencer, sposati e padre di un bambino (Chiara peraltro è di nuovo in dolce attesa) hanno ricevuto il pregevole riconoscimento per il loro impegno nella raccolta fondi durante l’emergenza da coronavirus.

I due hanno contribuito fortemente, tramite la loro azione altruista, alla realizzazione di una nuova terapia intensiva presso l’ospedale San Raffaele.

I commenti di Fedez e Ferragni

Al momento della premiazione, Chiara Ferragni ha dichiarato: “Siamo molto onorati e speriamo di fare sempre di più per la città di Milano e per l’Italia in generale”. Suo marito Fedez ha aggiunto: “Questa è una bella celebrazione di tanti personaggi che hanno dimostrato senso civico in questo momento”. Nelle motivazioni del premio si legge: “Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, hanno messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città.

Con un racconto ironico sulla vita da famiglia milanese in quarantena, hanno sensibilizzato sull’importanza di osservare le regole per contenere il contagio”.