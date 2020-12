Cristina Marino da il buongiorno in biancheria intima: il video

Cristina Marino ha conquistato i fan dei social con il suo corpo da urlo mentre preparava la colazione.

Cristina Marino ha infiammato i social mostrandosi in biancheria intima mentre era intenta a preparare la colazione. La fidanzata di Luca Argentero ha fatto il pieno di like grazie alla sua bellezza mozzafiato e al suo fisico da urlo.

Cristina Marino in biancheria intima

A maggio Cristina Marino è diventata mamma della piccola Nina Speranza, e a soli 5 mesi dal parto l’attrice mostra un corpo da urlo: sui social è stata lei stessa a mostrarsi in lingerie mentre era intenta a preparare la colazione. “Buongiorno”, ha scritto nella didascalia al suo post sui social, che ovviamente ha fatto il pieno di like. “Sei bellissima”, le ha scritto Laura Chiatti, mentre molti altri fan e colleghi dell’attrice hanno lodato la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Oggi sembra che Cristina Marino e Luca Argentero siano più felici che mai insieme alla figlia appena nata, e i due hanno anche annunciato che non appena l’emergenza Coronavirus si sarà conclusa convoleranno finalmente a nozze.

La coppia recentemente ha fatto sapere via social di aver sporto denuncia contro alcune famose riviste che non avrebbero oscurato come dovuto le foto della loro bambina, della cui privacy i due sono estremamente gelosi. La coppia ha promesso che per attirare meno curiosità attorno alla piccola Nina Speranza cercheranno di mostrarla più spesso – in prima persona – attraverso i social.