Incroci pericolosi per Andrea Damante e l’ex fidanzata Giulia De Lellis: entrambi sono partiti per lavoro per Dubai, ma sembra che tutti e due siano in dolce compagnia.

Andrea Damante e Giulia a Dubai

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono volati entrambi a Dubai all’inizio di dicembre, ma sembra che l’ex coppia non si incontrerà di certo.

Mentre l’influencer sarebbe insieme al nuovo fidanzato Carlo Gussalli Beretta, il dj veronese sarebbe in compagnia del suo ultimo flirt, Elisa Visari. Non c’è dunque speranza che i due si incrocino a Dubai, specie visto che Andrea Damante ha confessato di esserci rimasto male nell’aver appreso della nuova liaison dell’ex fidanzata (col suo amico) tramite social. La storia tra i due è stata contornata da diversi tira e molla e dopo l’ultimo ritorno di fiamma avvenuto durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus, la liaison è definitivamente naufragata.

Giulia De Lellis non ha ancora ufficializzato la liaison con l’ereditiera della famiglia Beretta, ma sembra che lo abbia già presentato ai familiari a Pomezia. Secondo i rumor in circolazione sarebbe stato proprio Carlo Beretta a chiedere alla fidanzata di rispettare la sua privacy attraverso i social. La storia tra i due procederebbe comunque a gonfie vele e sembra che il rampollo abbia fatto un prezioso regalo (un fucile con le sue iniziali) alla nuova fiamma, che nel frattempo – insieme a lui – si gode la mini vacanza a Dubai all’insegna del lavoro e dell’amore.